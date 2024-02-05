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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 100 طن ذرة تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء

تموين البحيرة
تموين البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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ضبط سيارة أسطوانات غاز منزلي لإعادة بيعها خارج سوقها الشرعي بالبحيرة

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وفي هذا الإطار واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت الحملات بمركز وادى النطرون عن ضبط ٥ طن محسن زراعى مجهول المصدر و١٥٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و٢٥٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتاجر تموينى لحيازته ٢١ بطاقة تموينية بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة، و٣٠٢ كيس سكر تموينى، ٣٣٩ زجاجة زيت طعام مدعم ، ٧٨٤ كيس مكرونة مدعمه تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحرير محضر لبدال تموينى لغلقه المحل أثناء فترات العمل الرسمية ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى. 

وفي مركز حوش عيس تم ضبط ١٩ بدال تموينى لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية ولعدم إعلانهم عن مواعيد العمل وأسعار صرف السلع وكمية كبيرة من الأسماك والكبده غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملة مماثلة بمركز كوم حمادة عن ضبط ١٠٠ طن ذرة صفراء وبيضاء تم تجميعهم بغرض الاحتكار لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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