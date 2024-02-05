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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة أسطوانات غاز منزلي لإعادة بيعها خارج سوقها الشرعي بالبحيرة

تموين التموين البحيرة
تموين التموين البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال  وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 100 أسطوانة غاز منزلي قام صاحبها بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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