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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات خلال قافلتين بالبحيرة

بيطري البحيرة
بيطري البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين و تلبية كافة احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

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نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية بنجع الغرابيل التابعة لقرية المسين وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات 100 من الأطفال و 90 باطنة و 40 أمراض النساء، كما تم إجراء  تحاليل اعتلال كلوي لـ 50 حالة.

كما قامت الإدارة البيطرية برش 1250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

وخلال القافلة تمت التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

ومن ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية العوامر بوحدة معنيا بإيتاي البارود تم خلالها الكشف على 420 حالة بمختلف تخصصات ( 180 باطنه - 42 عظام - 35 أسنان- 120 رمد - 43 عمل نظارات).

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