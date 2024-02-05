تموين البحيرة: تحرير 72 محضر مخالفات لمخابز بلدية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركز الرحمانية تم ضبط ٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و ٥ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و ٣ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٤ آخرين لعدم نظافة أدوات العجين و ٣ مخابز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفي حملات مماثلة بمركزى كوم حمادة و كفر الدوار تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٦ جرام وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و ٣ مخابز لتصرفهم فى ٢٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٢٢ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٥ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين.

وتمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٥ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر و مخبزين تصرفا فى ١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم ، كما تم تحرير ١١ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.