عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: تحرير 72 محضر مخالفات لمخابز بلدية

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركز الرحمانية تم ضبط ٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و ٥ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و ٣ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٤ آخرين لعدم نظافة أدوات العجين و ٣ مخابز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

txt

ضبط سيارة أسطوانات غاز منزلي لإعادة بيعها خارج سوقها الشرعي بالبحيرة

txt

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة الترم الاول

وفي حملات مماثلة بمركزى كوم حمادة و كفر الدوار تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٦ جرام وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و ٣ مخابز لتصرفهم فى ٢٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٢٢ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٥ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين.

وتمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٥ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر و مخبزين تصرفا فى ١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم ، كما تم تحرير ١١ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية إنتاج خبز ناقص الوزن خبز غير مطابق للمواصفات حملات تموينيه حملات تموين مديرية التموين والتجارة الداخلية مخابز بلدية مخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

ترشيحاتنا

1000 دولار.. البنك الأهلي يطرح فيزا بحد أقصى للسحب اليومي

وزير مالية الاحتلال يهاجم أمريكا: أي عقوبات على المستوطنين فهي ضد إسرائيل

تفاصيل مباحثات وزيري الخارجية الإيراني والسوداني في طهران

بروتوكولات تعاون مثمرة .. مصر للطيران تشارك فى معرض ميلانو السياحي BIT

قبل انتهائه.. إقبال كبير على سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

بعد 5 شهور زواج.. عروس أمام محكمة الأسرة : مش عايزاه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

رئيس الأركان يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

جيبة جلد فوق الركبة.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ