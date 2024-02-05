الحزن يسيطر عليه.. محمد جدو يتلقى العزاء في وفاة والدته بمسقط رأسه

شيع المئات من أهالي مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، جثمان والدة الكابتن محمد ناجي جدو، المدرب المساعد لنادي بيراميدز ولاعب المنتخب الوطني المصري السابق.

محمد جدو يتلقى العزاء في وفاة والدته

محمد جدو يتلقى العزاء في وفاة والدته

كانت والدة لاعب المنتخب المصري السابق محمد ناجي جدو، والمدرب المساعد لفريق بيراميدز، ووالدة الكابتن نور ناجى عفش، توفيت اليوم الإثنين، وأدي المئات صلاة الجنازة على والدة جدو بمسجد المحطة، وتم تشييع الجثمان ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة حوش عيسى.

يشار إلى أن الكابتن محمد ناجي جدو التحق مؤخرا للجهاز الفني لفريق بيراميدز، وهو من مواليد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لعب لأندية ألعاب دمنهور والاتحاد والجونة والأهلي، كما التحق بالمنتخب الوطني المصري عام 2010، واعتزل في يناير 2021، ثم عمل مدربًا في نادي المقاولون العرب، وانتقل مؤخرا للجهاز الفني لنادي بيراميدز.

وسجل جدو أول أهدافه الدولية في مرمى مالي في المباراة الودية التي أقيمت في الإمارات استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010، واستطاع إثبات نفسه مع المنتخب المصري بمشاركته في الشوط الثاني في كل مباريات المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2010.