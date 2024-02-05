عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحزن يسيطر عليه.. محمد جدو يتلقى العزاء في وفاة والدته بمسقط رأسه

محمد جدو يتلقى العزاء
محمد جدو يتلقى العزاء في وفاة والدته

شيع المئات من أهالي مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، جثمان والدة الكابتن محمد ناجي جدو، المدرب المساعد لنادي بيراميدز ولاعب المنتخب الوطني المصري السابق.

محمد جدو يتلقى العزاء في وفاة والدته
محمد جدو يتلقى العزاء في وفاة والدته

كانت والدة لاعب المنتخب المصري السابق محمد ناجي جدو، والمدرب المساعد لفريق بيراميدز، ووالدة الكابتن نور ناجى عفش، توفيت اليوم الإثنين، وأدي المئات صلاة الجنازة على والدة جدو بمسجد المحطة، وتم تشييع الجثمان ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة حوش عيسى.

txt

البحيرة.. تشيع جثمان والدة اللاعب محمد جدو من مسقط رأسه

يشار إلى أن الكابتن محمد ناجي جدو التحق مؤخرا للجهاز الفني لفريق بيراميدز، وهو من مواليد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لعب لأندية ألعاب دمنهور والاتحاد والجونة والأهلي، كما التحق بالمنتخب الوطني المصري عام 2010، واعتزل في يناير 2021، ثم عمل مدربًا في نادي المقاولون العرب، وانتقل مؤخرا للجهاز الفني لنادي بيراميدز.

وسجل جدو أول أهدافه الدولية في مرمى مالي في المباراة الودية التي أقيمت في الإمارات استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010، واستطاع إثبات نفسه مع المنتخب المصري بمشاركته في الشوط الثاني في كل مباريات المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2010.

البحيرة مركز حوش عيسى فريق بيراميدز صلاة الجنازة تشييع الجثمان محمد ناجي جدو محافظة البحيرة مدينة حوش عيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

ترشيحاتنا

بعد إقالة باتشيكو.. فتح الله يقود تدريبات بيراميدز

ما معنى رفع الأعمال في شهر شعبان؟ دار الإفتاء تجيب

متحدث الوزراء: تراجع أسعار الحديد بعد تحركات الحكومة الأخيرة.. فيديو

الأهلي يقرر دعم الفرق الرياضية في المراحل السنية المبكرة تشجيعا للمواهب

أزمة صحية مفاجئة.. تطورات حالة علاء مرسي الصحية|وهذه مخاطر مرضه

ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن دور محمد صلاح في اختيار مدرب المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملك بريطانيا يبدأ رحلة علاجه من مرض خطير.. ماذا سيفعل ولي العهد؟

سريعة وهتدفي.. طريقة عمل بطاطس بالجبنة

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

بمجوهرات لافتة.. أنغام تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ