شيع محمد ناجي جدو، لاعب المنتخب المصري السابق والمدرب المساعد لفريق بيراميدز، جثمان والدته بمسقط رأسه بعد تأدية صلاة الجنازة عليها بأحد المساجد بمحافظة البحيرة.

تشيع جثمان والدة اللاعب محمد جدو من مسقط رأسه بالبحيرة

تشيع جثمان والدة اللاعب محمد جدو من مسقط رأسه بالبحيرة

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تشيع جثمان والدة اللاعب محمد جدو من مسقط رأسه بالبحيرة

تشيع جثمان والدة اللاعب محمد جدو من مسقط رأسه بالبحيرة

تشييع جثمان والدة اللاعب محمد ناجي جدو

ورحلت عن عالمنا اليوم الاثنين 5 فبراير، والدة لاعب المنتخب المصري السابق محمد ناجي "جدو" بعد صراع مع مرض السرطان اللعين.

مرض والدة اللاعب محمد ناجي جدو

وكشف اللاعب محمد ناجى جدو، عن إصابة والدته بمرض السرطان اللعين في عام 2020، وكان ذلك عندما قام أحد متابعيه بسبه بوالدته والتطاول عليها عقب تحسره على هزيمة هال سيتي.

وحرص اللاعب محمد ناجي جدو في ذلك الوقت بالرد على ذلك الشخص، حيث كتب جدو عبر حسابه على تويتر: أنا عمرى مارديت على حد بطريقة وحشة، لكن إن في شخص قذر يشتم أمي ويتريق عليها، لا عمرى ما هسيبه وأقول عادي، خصوصا ان فى الوقت اللى بيشتمها فيه القذر ده كانت بتاخد أول جلسة علاج كيماوي، عشان بتحارب مرض لعين السرطان وواثق إنها إن شاء الله هتتغلب عليه، ربنا يشفيكى يا أمى ويخليكى لنا.

وفي سياق متصل، بدأ محمد ناجي جدو اللعب مشواره الكروي من مركز شباب حوش عيسى حينما كان في عمر 17 سنة، لفت نظر أحد المراسلين الذي نصح رئيس نادي ألعاب دمنهور الذي تعاقد معه بمبلغ 5 آلاف جنيه.