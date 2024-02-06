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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز أبو حمص ، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أمام قرية الدعبوسى نطاق مدينة ابوحمص، مما نتج عنه إصابة 12 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حمص  التخصصي لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- احمد محمد 24سنه،و كارم محمد غانم 21سنه ،و حمدان عبدالحميد 48سنة على سعيد 41 سنه ،و كريمه عبدالله 40 سنه،و حسن غالى 10سنه، و محمد عبدالعاطي 23 سنه ،احمد عبدالستار 38 سنه ،و صابرين عبدالغنى ، ايهاب اشرف فتحى 16سنه غالى عبدالغنى 44 سنه ،و جيه محمد شلبى 43 سنه وجميعهم مقيمون مركز كفر الدوار  في محافظة البحيرة، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إصابة 12 شخص حادث تصادم سيارة ملاكي مركز أبو حمص مستشفى أبو حمص مديرية امن البحيرة وقوع حادث تصادم حادث تصادم سيارة

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