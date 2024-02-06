ندوة توعوية بالبحيرة حول وقف التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مجابهة كافة أشكال وصور التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف.

يأتي ذلك استمرارا لحملات التوعية بأهمية وقف ومجابهة كافة أشكال وصور التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف.

ونظمت وحدة السكان بالمحافظة برئاسة الدكتورة كريمة السلاموني ندوة توعوية بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والدينية وذلك بقاعة الوحدة المحلية بوادي النطرون.

وأشارت مدير وحدة السكان بالمحافظة إلى جهود الدولة لوقف التعدي على أملاك الأوقاف والتي تأتي فى إطار الحفاظ علي حق الدولة والشعب وصون مقدراته وممتلكاته العامة والتي استفادت الدولة منها فى تنفيذ العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلي الإستفادة من هذه الأراضي لصالح الأعمال الخيرية والتنمية المجتمعية.

وأكدت على أن نائب محافظ البحيرة، تقوم بالمتابعة المستمرة لجهود كافة الجهات التنفيذية فى هذا الشأن، كما أنها شددت على عدم التعدي على أملاك الأوقاف وكافة الأصول المملوكة للدولة بصفة عامة، فضلا عن التوجيه بتنفيذ حملات توعية مماثلة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلي أكبر قدر من القواعد الشعبية المستهدفة.