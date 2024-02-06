عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة توعوية بالبحيرة حول وقف التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف

ندوة توعية بالبحيرة
ندوة توعية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مجابهة كافة أشكال وصور التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف.

txt

البحيرة .. إزالة أقفاص سمكية مخالفة على حرم النيل

txt

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

يأتي ذلك استمرارا لحملات التوعية بأهمية وقف ومجابهة كافة أشكال وصور التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف. 

ونظمت وحدة السكان بالمحافظة برئاسة الدكتورة كريمة السلاموني ندوة توعوية بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والدينية  وذلك بقاعة الوحدة المحلية بوادي النطرون.

وأشارت مدير وحدة السكان بالمحافظة إلى جهود الدولة لوقف التعدي على أملاك الأوقاف والتي تأتي فى إطار الحفاظ علي حق الدولة والشعب وصون مقدراته وممتلكاته العامة والتي استفادت الدولة منها فى تنفيذ العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلي الإستفادة من هذه الأراضي لصالح الأعمال الخيرية والتنمية المجتمعية.

وأكدت على أن نائب محافظ البحيرة، تقوم بالمتابعة المستمرة لجهود كافة الجهات التنفيذية فى هذا الشأن، كما أنها شددت على عدم التعدي على أملاك الأوقاف وكافة الأصول المملوكة للدولة بصفة عامة، فضلا عن التوجيه بتنفيذ حملات توعية مماثلة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلي أكبر قدر من القواعد الشعبية المستهدفة.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع أملاك الأوقاف تطوير قرى الريف المصري ندوة توعوية وحدة السكان بالمحافظة وادي النطرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

علماء مركز الأزهر للفتوى يحاورون 100 شاب من الجامعات

بعد تراجع الدولار| بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع خلال أيام

موعد ليلة الإسراء والمعراج وقصتها بالتفصيل.. أسرار المعجزة

الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس أمم آسيا

نقيب الصحفيين: نتواصل لحل أزمة الزملاء"المؤقتين" بالمؤسسات القومية

رسميا| حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من المملكة.. أحمد سعد يكشف تفاصيل منزله في السعودية | صور

الفرق كبير.. فنانة شهيرة متهمة بتقليد هيفاء وهبي

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ