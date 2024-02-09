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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 55 حالة تعد على مساحة 12608 م2 بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

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هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات  ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 أسفرت عن إزالة 55 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 12608 م٢ بنطاق 11 مركز عبارة عن 10 حالات تعدي بمساحة 8058 م2 بإيتاي البارود و 6 حالات تعدي بمساحة 1518 م٢ بشبراخيتو 5 حالات تعدي بمساحة 800 م2 بحوش عيسى و حالتي تعدي بمساحة 740 بوادي النطرون و 4 حالات تعدي بمساحة 624 م2  برشيد و 4 حالات تعدي بمساحة 462 م2 بدمنهور و  5 حالات تعدي بمساحة 194 م٢ بكوم حمادة و  8 حالات تعدي بمساحة 114 م٢ بالدلنجات و  3 حالات تعدي بمساحة 51 م2 بأبو المطامير و 4 حالات تعدي بمساحة  24 م٢ بكفر الدوار و  4 حالات  تعدي بمساحة 23 م2 بالرحمانية.

وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

البحيرة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة الدكتورة نهال بلبع رؤساء الوحدات المحلية محل نائب محافظ البحيرة

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