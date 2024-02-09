رفع 1065 حالة إشغال طريق بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية،لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام ، أسفرت عن رفع ٨٤٣ حالة اشغال طريق مخالف بإيتاى البارود.

وفي ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برفع ١٦٢حالة إشغال متنوعة مابين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع ٣٠ حالة إشغال مخالف ، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من ضبط ٣٠حالة إشغال مخالف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

ذلك ضمن خطة محافظة البحيرة لتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية بالشوارع وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.