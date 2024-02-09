تموين البحيرة: ضبط 17 طن مواد غذائية محجوبة لتحقيق أرباح غير مشروعة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار الحملات على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملة تموينية مكبرة بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط ١٧ طن سمن وزيت ودقيق بأحد المخازن تم تجميعها وحجبهم عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ علي المضبوطات داخل أحد شركات الجملة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.