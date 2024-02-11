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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس الأمم الإفريقية| نيجيريا تتقدم على كوت ديفوار في الشوط الأول

صدى البلد

انتهي الشوط الأول بين نيجيريا وكوت ديفوار، بتقدم نيجيريا بهدف دون مقابل عن طريق وليام تورست إيكونج في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وجاء الهدف؛ بعد عرضية أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها إيكونج بضربة رأس قوية مرت من فوق يد الحارس إلى أعلى الزاوية اليمنى لحارس كوت ديفوار إلى داخل الشباك.

وشهدت مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم الإفريقية، هجوم ضاغط من الأفيال الإيفوارية منتخب ساحل العاج صاحب الأرض خلال الدقائق الأولي من الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 13 من عمر المباراة، هجمة لصالح كوت ديفوار يخرجها دفاع نيجيريا إلى خارج الملعب وتصبح ركنية لصالح كوت ديفوار.

وفي الدقيقة 21 كانت فرصة خطيرة.. ركنية داخل منطقة الجزاء لكوت ديفوار ورأسية من نديكا تصل عند سيمون أدينجرا يلعبها خلفية مزدوجة لكن كرته تمر بجوار القائم الأيمن لحارس نيجيريا ستانلي نوابيلي إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 30، أوقف الحكم المباراة لتناول اللاعبين المشروبات والعصائر نظرا لارتفاع الرطوبة.

وبعد مرور 30 دقيقة كانت الأفضلية واضحة لمنتخب كوت ديفوار الذي حاول مرات كثيرة اختراق دفاع نيجيريا بينما لم تتمكن نيجيريا من تشكيل أي خطورة علي مرمي الأفيال الإيفوارية.

نهائي كأس الأمم الإفريقية نيجيريا نيجيريا وكوت ديفوار كأس الأمم الافريقية

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