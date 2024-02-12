ضبط 71 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت ٧١ مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا أن الحملات الرقابية أسفرت عن ٦٠مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع - اختراق ماكينة مخبز ـ عدم وجود سجلات )، و ٨ مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- ذبح خارج المجازر- غش تجارى- سلع مجهولة المصدر)، بالإضافة إلي ٣مخالفات فى مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين