عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عقب موافقة النواب.. رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: قرارات الرئيس تدعم محدودي الدخل

السيسي
السيسي

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عقب موافقة مجلس النواب اليوم، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتمثلة في حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن قرارات الرئيس السيسي، جاءت استجابة شعبية لتخفيف عن المواطنين وتؤكد مراعاة الدولة المصرية لمحدودي الدخل وتسعد جميع المصريين.


وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الحزمة الجديدة للحماية الإجتماعية تؤكد رعاية الدولة للأسر المهمشة ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما يشعر لمحدود الدخل والعمل على دعمهم بصفة مستمرة.


وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي سيستفيد منه ملايين الموظفين وأصحاب الأعمال، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن الجميع، لافتا إلى أن حزمة الإجتماعية مهمة وفي توقيت هام لأن الطبقات الأكثر احتياجا في مصر تعاني ضغوطات مالية كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لحرب غزة والأزمات العالمية.

 

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أهم ما يميز هذه القرارات أنها تشتمل ويستفيد منها فئات كثيرة من المجتمع وهم أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص، حيث تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور  بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهري بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل . 

النواب الغرفة التجارية بالقليوبية مجلس النواب موافقة مجلس النواب الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

ترشيحاتنا

حماس: رد إسرائيل على مقترح باريس يضع عقبات أمام التوصل لاتفاق

رئيس قوى عاملة النواب يطالب الحكومة الالتزام بتعيين الـ5٪.. ووزارة العمل ترد

مصر مستعدة لكل السيناريوهات.. سمير فرج: اقتحام نتنياهو لرفح الفلسطينية يؤدي لكارثة

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

شروط فيزا شنغن للمصريين

«الناس مستكترة عليا»| محمود عامر يرد على انتقادات زواجه.. وطليقته لاشينة لاشين: "عندنا أحفاد"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ياسمين صبري تخطف الأنظار من الچيم

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

يحمى من الأمراض الخطيرة.. نوع خضار مهمل يحمى من السرطان والضغط

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

فيديو

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ