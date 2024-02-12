عقب موافقة النواب.. رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: قرارات الرئيس تدعم محدودي الدخل

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عقب موافقة مجلس النواب اليوم، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتمثلة في حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن قرارات الرئيس السيسي، جاءت استجابة شعبية لتخفيف عن المواطنين وتؤكد مراعاة الدولة المصرية لمحدودي الدخل وتسعد جميع المصريين.



وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الحزمة الجديدة للحماية الإجتماعية تؤكد رعاية الدولة للأسر المهمشة ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما يشعر لمحدود الدخل والعمل على دعمهم بصفة مستمرة.



وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي سيستفيد منه ملايين الموظفين وأصحاب الأعمال، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن الجميع، لافتا إلى أن حزمة الإجتماعية مهمة وفي توقيت هام لأن الطبقات الأكثر احتياجا في مصر تعاني ضغوطات مالية كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لحرب غزة والأزمات العالمية.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أهم ما يميز هذه القرارات أنها تشتمل ويستفيد منها فئات كثيرة من المجتمع وهم أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص، حيث تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهري بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل .