خالد الجندي يحذر من تخزين السلع "ملعون من يفعلها".. فيديو

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى من يريدون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى خلال شهر رمضان، قائلًا: هناك عبادة يجب على الدعاة أن يرسخوها في نفوس المسلمين وهي عبادة عدم التخزين؛ لأن كثرة تخزين السلع تنعكس بالسلب على الأناس الأخرين، وبالتالي لا يجدون الغذاء أو الشراب.

أشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين إلى أنه لا يصح أن يقوم الأغنياء بشراء السلع وتخزينها ويتركون الفقراء دون طعام، معقبًا: ملعون من بات شبعانًا وهو يعلم أن جاره جائع.

أوضح أن التجار الذين قاموا بتخزين السلع واستغلوا الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لهم عذاب شديد في الدنيا والأخرة، والنبي صل الله عليه وسلم قال: "المحتكر ملعون"، بمعنى أنه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى.