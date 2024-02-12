عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث النيابة الإدارية: تطبيق جديد لتقديم الشكاوى إلكترونيا ومتابعة التحقيق والفصل فيها

المستشار محمد سمير
المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن ملف التحول الرقمي يعد أحد أهم أولويات رؤية مصر ٢٠٣٠ ومنذ تولي المستشار حافظ عباس رئاسة هيئة النيابة الإدارية وضع هذا الملف كأولوية قصوى حتى يتم ميكنة دورة العمل بشكل مستمر.

 وأضاف سمير خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل ، المذاع على قناة الحياة، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية افتتح قبل ايام اكتمال التحول الرقمي في محافظة الأقصر وسبقه افتتاح التحول الرقمي بمحافظة أسوان بخلاف العديد من المحافظات في وجه بحري مثل بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس وبنها وعدد كبير من النيابات بينها عدد من نيابات القاهرة والجيزة.

 وكشف عن اتمام التحول الرقمي في نحو ثلث النيابات الإدارية في مصر وإتمام دورة العمل بها، وحول انعكاس التحول الرقمى على العمل داخل النيابات الإدارية, أكد أن أهم المعايير العالمية التي تحكم العدالة هي العدالة الناجزة التي توفر الوقت و الجهد وهذا يتأتى من خلال التحول الرقمي فضلا عن التوفير المادي ممثلا في الأوراق والأحبار التي تستخدم في الطباعة. 

كما يسهل القيام برقابة شاملة على العمل داخل النيابات ويسمح التحول الرقمي للمواطن بالاستعلام عن أوراق القضايا الخاصة به. 

وكشف عن برنامج خاص بالشكاوى يستطيع المواطن من خلاله تقديم الشكاوى الكترونيا ومتابعة التحقيق والفصل فيها.

التحول الرقمي مصر النيابة الإدارية النيابات هيئة النيابة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

لأول مرة.. حمدي الوزير يكشف عن موفقه من الهجوم على إعلانه

التعامل مع الأبناء.. محمد صلاح يوجه رسالة للآباء والأمهات عبر إنستجرام

أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

العاهل الأردني: اجتياح رفح يؤدي إلى كارثة إنسانية

كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

فيديو

طلبت كدة.. ديو غنائي جديد بين دياسطي ومعجزة من فيلم درويلة.. فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ