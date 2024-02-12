متحدث النيابة الإدارية: تطبيق جديد لتقديم الشكاوى إلكترونيا ومتابعة التحقيق والفصل فيها

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن ملف التحول الرقمي يعد أحد أهم أولويات رؤية مصر ٢٠٣٠ ومنذ تولي المستشار حافظ عباس رئاسة هيئة النيابة الإدارية وضع هذا الملف كأولوية قصوى حتى يتم ميكنة دورة العمل بشكل مستمر.

وأضاف سمير خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل ، المذاع على قناة الحياة، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية افتتح قبل ايام اكتمال التحول الرقمي في محافظة الأقصر وسبقه افتتاح التحول الرقمي بمحافظة أسوان بخلاف العديد من المحافظات في وجه بحري مثل بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس وبنها وعدد كبير من النيابات بينها عدد من نيابات القاهرة والجيزة.

وكشف عن اتمام التحول الرقمي في نحو ثلث النيابات الإدارية في مصر وإتمام دورة العمل بها، وحول انعكاس التحول الرقمى على العمل داخل النيابات الإدارية, أكد أن أهم المعايير العالمية التي تحكم العدالة هي العدالة الناجزة التي توفر الوقت و الجهد وهذا يتأتى من خلال التحول الرقمي فضلا عن التوفير المادي ممثلا في الأوراق والأحبار التي تستخدم في الطباعة.

كما يسهل القيام برقابة شاملة على العمل داخل النيابات ويسمح التحول الرقمي للمواطن بالاستعلام عن أوراق القضايا الخاصة به.

وكشف عن برنامج خاص بالشكاوى يستطيع المواطن من خلاله تقديم الشكاوى الكترونيا ومتابعة التحقيق والفصل فيها.