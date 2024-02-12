شولتز: ألمانيا ستبدأ في إنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا ستحقق هدف حلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمثل في إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع لأول مرة في عام 2024 ولن تحيد عنه في المستقبل.

وأوضح المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي، في برلين، مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، أن "ألمانيا ستنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على حلف شمال الأطلسي هذا العام وستفعل ذلك إلى الأبد"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، زعماء الناتو إلى زيادة الإنفاق العسكري.

كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك عن رأي، مفاده بأنه من الضروري إنشاء تحالف دفاعي واحد داخل الاتحاد الأوروبي.