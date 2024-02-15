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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

“القطارات هتتأخر”| بيان عاجل من السكة الحديد لسوء الأحوال الجوية.. إيه الحكاية؟

صدى البلد

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه حرصا على سلامة وأمان الركاب تم تخفيض سرعة القطارات على خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بعض القطارات بالوجه القبلي لمدة ساعتين، و45 دقيقة للوجه البحري بالإضافة إلى مدة التهدئة التي تتطلبها نظم الإشارات.

بيان عاجل من سكك حديد مصر

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن هذا الإجراء يكون معتاد من الهيئة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالبلاد والطقس السيء مما قد يسبب خطورة على حركة مسير القطارات، حيث تم عمل غرفة طوارئ رئيسية وكذلك عدة غرف طوارئ بالمناطق على مستوى الجمهورية، لإزالة أي أعطال قد تحدث أول بأول.

وتؤكد الهيئة على الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وقدمت الهيئة اعتذارا لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها، خاصة وأن الهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة على جميع خطوط السكة الحديد اليوم الخميس 15 فبراير 2024.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، في، أن ذلك يأتي نظرًا لما تنجزه هيئة السكك الحديدية خلال الفترة الحالية من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

واعتذرت هيئة السكة الحديد للمسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر في خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التي تتم في إطار هذا المكون التي تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.

أما عن متوسط تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة على خطوطها بالوجهين القبلي والبحري، والتي جاءت كالتالي:-

  • أولًا: خط القاهرة - الإسكندرية: متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة.
  • ثانيا: خط القاهرة - أسيوط: متوسط تأخيرات القطارات 80 دقيقة.
  • ثالثا: خط أسيوط - أسوان: متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة.
  • رابعا: خط بنها - بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.
  • خامسا: خط طنطا - المنصورة - دمياط: متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.
  • سادسًا: خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق - المنصورة: متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

تحذير من حالة الطقس

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس في مصر اليوم الخميس، حيث تضرب تشهد مناطق فرص سقوط أمطار غزيرة، يصاحبها موجات برد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان: يستمر تدفق الخلايا الرعدية، على السواحل الشمالية الغربية الإسكندرية وسيد عبد الرحمن والعلمين ومطروح، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد.

وتوقعت الهيئة، أن تتقدم لتشمل البحيرة وكفر الشيخ، مع تقدم الوقت تمتد إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يعاود عليهم الأمطار مرة أخرى خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة أن السحب الممطرة تظهر على خليج السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار تصل إلى حد السيول.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10.

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