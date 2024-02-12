فئات لها الحق ركوب القطارات مجانا وأخرى تحصل على تخفيضات 70%| إليكم التفاصيل

تسعى الدولة لتحقيق طفرة انجازات في مشروعات النقل والمواصلات، حيث وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، وعلى رأسها القطارات والمترو وتم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.

وفي هذا الصدد، تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات كبيرة تصل إلى 100% لعدد كبير من الفئات، وتستفيد هذة الفئات من تخفيضات على قيمة السفر بالقطارات على خطوط الهيئة.

تخفيضات 100% في السكة الحديد

وأتاحت السكة الحديد، عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات، لتسهيل الخدمة على الركاب، والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

وتوفر الهيئة عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وهى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية .

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية .

وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوما ، كما تتيح الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية .

كما أعلنت الهيئة، تخفيضات على أسعار تذاكر بعض القطارات بنسبة 50%، لـ الركاب في أعمار فوق 60 عامًا، وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض.

خدمات جديدة بهيئة السكك الحديدية

تخفيضات اشتراكات العاملين بالدولة

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، في بيان، إن تخفيضات اشتراكات العاملين بالدولة تصل إلى 70% فيما تصل التخفيضات على اشتراكات الطلبة إلى 97%.

كما أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن ذوي الهمم وفاقدي البصر لديهم خصم يصل إلى 50%.

وكان كامل الوزير، وزير النقل، وجه بتسهيل الإجراءات الخاصة بمختلف الفئات من جمهور الركاب، وخاصة ذوي الهمم، في صرف تذاكر لهم ولمرافقيهم، إذ يتم إتاحة تخفيض 50% لذوي الهمم ومرافقيهم على قطارات السكة الحديد.

وأوضحت وزارة النقل، فى بيان، أن الوزير شدد على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات في شبابيك التذاكر وداخل القطارات، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، ولتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية، إذ تحرص الهيئة على تقديم العديد من الامتيازات للعديد من فئات المجتمع.

خدمات تقدمها هيئة السكك الحديدية لكبار السن

وسوف نرصد لكم الفئات التي استفادت من تخفيضات على قيمة السفر بالقطارات على خطوط الهيئة، والتي جاءت كالتالي:

1. محارب قديم والمرافق إن وجد 75%

2. العسكريين بالمكيف (شرطة +جيش) 50%

3. ضباط الجيش والشرطة 50%

4. سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%

5. مصابي وأسر شهداء الشرطة 50%

6. ذوى الاحتياجات الخاصة 50%

7. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 الي 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 %

8. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%

9. مصابي وأسر شهداء الثورة 50%

10. مرضي الأورام السرطانية 100%

11. الأطفال الصم (معهد امبابه) 100%

12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%

13. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً 50% .

14. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .