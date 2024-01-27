عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع تعثر اقتصادي .. إضراب سائقي القطارات في ألمانيا ينتهي مبكرا

صدى البلد

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، موافقة  نقابة سائقي القطارات الألمانية على إنهاء إضرابها مبكرًا، والعودة إلى العمل في وقت مبكر من الاثنين المقبل، بعد أن توصلت النقابة لاتفاق مع شركة "دويتشه بان".

وكان مشغلو قطارات الركاب في ألمانيا أعلنوا الإضراب الأربعاء الماضي، ما تسبب في تعطيل ملايين الركاب في أنحاء البلاد، مع تصعيد النقابة للنزاع العمالي المستمر مع الشركة، فالنقابة وشركة السكك الحديدية أجريتا محادثات متواصلة حتى اليوم؛ ليعود سائقو القطارات للعودة إلى العمل يوم الاثنين ومن المقرر أن ينهى سائقو قطارات الشحن إضرابهم غدًا الأحد  6 مساءً.

كانت الشركة أعلنت على موقعها الإلكتروني أن جميع المسافرين الذين خططوا لرحلة بالقطار بين 24 و29 يناير "يمكنهم استخدام تذكرتهم في وقت لاحق، أو يمكنهم تقديم الرحلة إلى الاثنين أو الثلاثاء، بالإضافة إلى إلغاء حجوزات المقاعد مجانًا".

وقال مارتن سيلر، مدير الموارد البشرية في "دويتشه بان"، في بيان له: "المفاوضات عادت أخيرًا إلى مسارها الصحيح. عملاؤنا لديهم خطط، ولدى موظفونا احتمال الحصول على زيادات مبكرة في الأجور".

جاء هذا الإضراب في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني تعثرًا، مع تراجع النمو العام الماضي بنسبة كبيرة عن متوسط الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع أن يسجل نسبة تبلغ 0.6%، وفقًا لأحدث توقعات صادرة عن المفوضية الأوروبية، مع ارتفاع النمو بشكل ملحوظ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

ستّف الأوراق .. اعترافات المسئول الأول في شبكة رشاوي وزارة الري

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

ترشيحاتنا

حوار| مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من الأسماك.. صلاح المصيلحي يكشف الخطط

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

الصناعات المعدنية عن أسعار الحديد: المصانع الكبيرة تعمل بطاقة 40% والصغيرة والمتوسطة توقفت

جمال شعبان: يجب على مريض القلب الذهاب لطبيبه واستشارته قبل صيام رمضان|فيديو

بـ رواتب مجزية | فرص عمل في النظافة والتجميل بالجيزة .. اِعرف الشروط

لبنان يطالب الأمم المتحدة بإجراءات فورية تضمن منع جرائم قتل الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ