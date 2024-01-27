مع تعثر اقتصادي .. إضراب سائقي القطارات في ألمانيا ينتهي مبكرا

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، موافقة نقابة سائقي القطارات الألمانية على إنهاء إضرابها مبكرًا، والعودة إلى العمل في وقت مبكر من الاثنين المقبل، بعد أن توصلت النقابة لاتفاق مع شركة "دويتشه بان".

وكان مشغلو قطارات الركاب في ألمانيا أعلنوا الإضراب الأربعاء الماضي، ما تسبب في تعطيل ملايين الركاب في أنحاء البلاد، مع تصعيد النقابة للنزاع العمالي المستمر مع الشركة، فالنقابة وشركة السكك الحديدية أجريتا محادثات متواصلة حتى اليوم؛ ليعود سائقو القطارات للعودة إلى العمل يوم الاثنين ومن المقرر أن ينهى سائقو قطارات الشحن إضرابهم غدًا الأحد 6 مساءً.

كانت الشركة أعلنت على موقعها الإلكتروني أن جميع المسافرين الذين خططوا لرحلة بالقطار بين 24 و29 يناير "يمكنهم استخدام تذكرتهم في وقت لاحق، أو يمكنهم تقديم الرحلة إلى الاثنين أو الثلاثاء، بالإضافة إلى إلغاء حجوزات المقاعد مجانًا".

وقال مارتن سيلر، مدير الموارد البشرية في "دويتشه بان"، في بيان له: "المفاوضات عادت أخيرًا إلى مسارها الصحيح. عملاؤنا لديهم خطط، ولدى موظفونا احتمال الحصول على زيادات مبكرة في الأجور".

جاء هذا الإضراب في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني تعثرًا، مع تراجع النمو العام الماضي بنسبة كبيرة عن متوسط الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع أن يسجل نسبة تبلغ 0.6%، وفقًا لأحدث توقعات صادرة عن المفوضية الأوروبية، مع ارتفاع النمو بشكل ملحوظ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.