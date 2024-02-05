توقف حركة القطارات إثر انهيار أرضي جنوب روسيا

أعلنت سكك الحديد الروسية، اليوم الاثنين، عن توقف حركة القطارات في منطقة سوتشي الساحلية بإقليم كراسنودار جنوبي البلاد، بعد انهيار أرضي جرف السكك الحديدية، إثر أمطار غزيرة وعواصف رعدية هبّت على المنطقة.

وحسب “روسيا اليوم”، تم تعليق حركة القطارات بين مدينتي توابسي وأدلر، حيث تم حتى الآن تأجيل 6 رحلات قطارات.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن أمطارا غزيرة مصحوبة بالرياح والبرد هطلت ليلة الاثنين على المناطق الساحلية والجبلية بمنطقة سوتشي.

وذكرت الوكالة أنه تم إعلان حالة التحذير من العواصف في المنطقة حتى 6 فبراير الجاري.