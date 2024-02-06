توقف حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة بخط القبارى- مرسى مطروح|تفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال / رأس الحكمة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 10/2/2024 حتى مساء يوم الاثنين الموافق 20/2/2024 .

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري ،ونظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي جلال - رأس الحكمة ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

لذلك سيتم اختصار جميع القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة جلال والقطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة رأس الحكمة. والجدير بالذكر أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي جلال و رأس الحكمة لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات .

ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 654 ليقوم من محرم بك الساعة ١٣.٠٠ بدلا من الساعة ١٤.٢٠ ويصل جلال الساعة ١٧.٣٠ وتعديل ميعاد قطار 299 ليقوم الساعة ١٦.٠٠من مرسى مطروح بدلا من الساعة ١٥.١٠ ليصل راس الحكمة الساعة ١٧.٠٠ ، مع استمرار إيقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس .