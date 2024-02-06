عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقف حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة بخط القبارى- مرسى مطروح|تفاصيل

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال / رأس الحكمة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة وذلك اعتباراً من صباح يوم  السبت الموافق 10/2/2024 حتى مساء يوم الاثنين الموافق 20/2/2024 .

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري ،ونظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي جلال - رأس الحكمة ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

لذلك سيتم اختصار جميع القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة جلال  والقطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة رأس الحكمة.  والجدير بالذكر أنه تم  التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر  والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي جلال و رأس الحكمة لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات .

ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 654 ليقوم من محرم بك الساعة ١٣.٠٠ بدلا من الساعة ١٤.٢٠ ويصل جلال الساعة ١٧.٣٠ وتعديل ميعاد قطار 299 ليقوم الساعة ١٦.٠٠من مرسى مطروح  بدلا من الساعة ١٥.١٠ ليصل راس الحكمة الساعة ١٧.٠٠ ، مع استمرار إيقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

ترشيحاتنا

حركة تنقلات بوزارة الداخلية.. تامر مخيمر للحماية المجتمعية وتجديد الثقة في مدير أمن القاهرة

توقف حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة بخط القبارى- مرسى مطروح|تفاصيل

مدرب كوت ديفوار: من يقول مباراة الكونغو سهلة لا يفهم شيء في الكرة

المسلماني: العالم كله يرى المشاهد المروعة في قطاع غزة

الصادرات الغذائية تخطت 5 مليارات دولار.. أحمد موسى: الرئيس مهتم بتوطين الصناعة

كنت عايز أخلص من المشاكل..نص اعترافات تاجر مواشي أنهى حياة زوجته بأسيوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

اكتشفه بسرعة.. إليك أعراض مرض السكري المبكرة

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ