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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد شاكر خضير: اختلفنا على نهاية "تحت الوصاية" ومنى زكي إنسانة

محمد شاكر خضير ومنى
محمد شاكر خضير ومنى زكي

قال المخرج محمد شاكر خضير، إن مسلسله «تحت الوصاية» الذي عرض في رمضان الماضي من بطولة الفنانة منى زكي عمل سيظل يتذكره طوال حياته. 

وأوضح محمد شاكر خضير في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم، أنه وافق على تحت الوصاية بمجرد عرضه عليه من قبل شركة الإنتاج.

وأشار مخرج تحت الوصاية بتاثره بالعمل قائلا:"قانون الوصاية فيه أمور كثيرة مهم نتحدث عنها، وهذه القضية لمستني جدا وتحمست لتقديمها».

وأضاف محمد شاكر خضير:" مررنا برحلة طويلة مع القصة حتى وجدنا التناول الخاص بالسيدة المتزوجة من رجل صياد ويعمل في البحر والتصوير كله كان في ظروف قاسية جدًا، وكنت محظوظا في المسلسل بعملي مع فريق قوي جدا في كل أقسامه وكلنا كنا نعمل على نفس الوتيرة وهذا أحد أسرار نجاح العمل".

وتطرق خضير للحديث عن تعاونه مع الفنانة منى زكي، قائلا:"تجربتي معها مبهرة وعمري ما أنساها وأصبحنا أصدقاء جدا بعد المسلسل، وعلى مستوى الشغل هي موهبة ليس لها آخر، وتعبت جدا ومن أكثر اللحظات المفرحة لما رأيت رد الفعل على أدائها بعد نهاية العمل وعمرها ما رفضت تقديم أي مشهد، هي إنسانة جدا لأبعد الحدود، وعمري ما أنسى تجربتي مع منى زكي في تحت الوصاية".

وعن نهاية المسلسل الصادمة وسجن الأم، أوضح: «ظهرت كما أردت وصنعت حوار صحي جدا، وظهر فريقين بين مؤيد ومعارض لحبسها، ولكن من وجهة نظري لم يكن ينفع تنجح، وكلنا رأينا أنها النهاية الصحيحة التي اتفقنا عليها من البداية».

محمد شاكر خضير تحت الوصاية أسرار النجوم المخرج محمد شاكر خضير الفنانة منى زكي برنامج اسرار النجوم

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