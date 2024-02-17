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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحر ودجل أون لاين.. سقوط 3 سيدات نصبن على المواطنين عبر الفيس بوك

صدى البلد

فتحت النيابة العامة التحقيق مع 3 سيدات لاتهامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال أعمال السحر والدجل في مدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة نصب المتهمين على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق الشعوذة .

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على 3 سيدات لقيامهن بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال أعمال السحر والدجل.

تبلغ للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من إحدى السيدات بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال من إحدى القائمات على أعمال السحر والدجل وتحصلها منها على مبالغ مالية.

سحر وشعوذة 

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المتهمة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وأنها تمارس أعمال السحر والشعوذة وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تم ضبطها وبصحبتها معاونيها سيدتين لهما معلومات جنائية مقيمتان بمحافظة القاهرة وبحوزتهن 3 هواتف محمول مُحمل على أحدهم الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن الإجرامى والأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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