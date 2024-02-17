وفاء عامر تتغزل فى العمل مع أحمد العوضى: قريب من الناس

قالت الفنانة وفاء عامر أنها تشارك فى الأعمال الفنية خلال شهر رمضان عن طريق الصدفة، معقبا:" مبدورش على أعمال لو اتعرض عليا حاجة كويسة بقدمها".

وأضافت الفنانة وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أنها شاركت فى مسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضى لأنها تحب العمل معه.

وتابعت وفاء عامر قائلا:"العوضى قريب من الناس وشبهم وانا كمشاهدة بس أن أحمد العوضى واحد مننا".

الشركة المتحدة

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم دراميا رمضان 2024.

وتضمن برومو مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي، مشاهد مثيرة ومشوقة، وعدد من مشاهد الأكشن والمطاردات.