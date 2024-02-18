انطلاق الأسبوع الـ 28 بسقارة وتنفيذ 6 دورات تدريبية

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة نشاطاً مكثفاً خلال الأسبوع التدريبى رقم الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات،اليوم حيث يتم تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 189 متدرباً، منها 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة "إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة ، ودورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis" ، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" .

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية على توفير عدد من البرامج والدورات التدريبية الهامة على كافة المستويات الوظيفية لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالإدارة المحلية من خلال مركز التدريب بسقارة ، والتى يستفاد منها الآلاف من العاملين بالوزارة والمحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن دورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis هي دورة جديدة تنفذ لأول مرة بمركز سقارة خلال أسبوعه الـ28 ، ويستفيد منها 27 متدرباً من العاملين بوحدات التحول الرقمى ، مشيراً الى أن الدورة ستركز على مفهوم تحليل البيانات وأهميته وأنواع التحليل الإحصائي ،ودور تحليل البيانات في اتخاذ القرارات والمتغيرات والتوزيعات الاحتمالية، ومفاهيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري،وتحليل الانحرافات والتشتت في البيانات، و كيفية تسطيب برنامج SPSS، ومفهوم بيئة وكيفية إدخال البيانات واستخدام اختبارات الفرضيات في SPSS، والتعامل مع ملفات البيانات، وتحليل التركيبة الاحصائية للبيانات والرسوم البيانية والتصور الأولي للبيانات، استخدام أوامر التجميع والتصنيف، وحساب الإحصائيات الوصفية،و مراجعة أساسيات اختبار الفرضيات، واختبارات الارتباط والتحليل الإحصائي للعلاقات بين المتغيرات ،وفحص الفروق بين مجموعات باستخدام تحليل التباين،و فهم مفهوم تحليل الانحدار.