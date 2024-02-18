عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لما تزخر به من مناطق آثرية

ألمانيا وهولندا وإنجلترا| المنيا تستقبل وفودًا سياحية من مختلف دول العالم.. اليوم

صدى البلد

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي أن السياحة في مصر شهدت طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية ووضع الرؤى والخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت وفودا سياحية من مختلف دول العالم لما تزخر به من مناطق آثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.


وقال المحافظ - في بيان، اليوم /الأحد/ - "إن المنيا تستقبل حاليا وفودا سياحية من دول أوروبية كثيرة آخرها اليوم من (ألمانيا، هولندا، إنجلترا)، حيث زاروا عددا من المناطق الأثرية بالمحافظة في جولات سياحية للتعرف على آثار مصر من عصور مختلفة"، موضحا أن برنامج الزيارة شمل مناطق تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن.


ونوه بيان المحافظة بأن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، منها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.


وفي سياق ذي صلة، انطلق اليوم الفوج الثاني من الطلاب الوافدين بجامعة المنيا إلى منطقة بني حسن الأثرية، وذلك في إطار الرحلات الترفيهية التثقيفية التي تُنظمها إدارة الوافدين والتعاون الدولي بجامعة المنيا في إطار ممارسة الجامعات لدورها في تفعيل الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب غير المصريين على الدراسة بمصر، وتمكين الوافدين من التعرف على معالم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة. 


وأشارت الجامعة، في بيان، إلى أن الطلاب استقلوا المركب السياحي الذي تم تخصيصه بالتعاون مع محافظة المنيا في رحلتهم عبر نهر النيل، ليستمتعوا بالمناظر الطبيعية وصولاً إلى بني حسن، ومشاهدة مقابر المنطقة الأثرية التي تتمتع بها وتتميز بعمارتها، حيث تعرف الطلاب على مقابر الدولة الوسطى ومقابر الدولة القديمة، وما يتجسد على جدرانها من مشاهد الحياة اليومية لتلك العصور التاريخية من زراعة وحرف ومهن مختلفة، وأنشطة رياضية تعد مهداً للألعاب الأوليمبية، وغيرها من المشاهد التي تُعبر عن عبقرية المصري منذ قديم الأزل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

520 جنيها دفعة واحدة.. تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

ترشيحاتنا

أحمد سمير: هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة

توقعات بمزيد من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه.. إلى أين سيصل؟

فضل ليلة النصف من شعبان .. أسرارها وماذا قال عنها القرآن والسنة؟

مدبولي: نعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لزيادة المعروض من السلع الأساسية

«حماس» فكرة لا يمكن وأدها|الاتحاد الأوروبي يكشف العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ