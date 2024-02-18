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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 290 ألف جنيه .. اركب سيارة أوتوماتيك بهذا السعر

رينو لوجان موديل
رينو لوجان موديل 2013

يبحث الكثير عن سيارة بسعر مناسب، بالإضافة إلى تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتعتبر السيارة رينو لوجان 2013، واحدة من أبرز الخيارات المقدمة بالسوق المصري، كما تعد هذه النسخة من اشهر سيارات السيدان العائلية فئة الـ 5 مقاعد، مع تمتعها بمساحة تخزين خلفية واسعة.

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وظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2013 للبيع على الانترنت، عبر احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كيلومترًا، وتضم هذه النسخة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي.

رينو لوجان موديل 2013 

ودعمت السيارة رينو لوجان موديل 2013 بجميع الصيانات الدورية، مع وجود بطارية جديدة واطارات حديثة، ومكيف هواء يعمل بحالة ممتازة بحسب البيانات الخاصة بهذه النسخة، كما تتمتع السيارة بحالة الفبريكا من الداخل، وتحديثات خارجية للطلاء بشكل كامل.

رينو لوجان موديل 2013 

وتضم السيارة رينو لوجان موديل 2013 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مرايات كهربائية جانبية، فرش قماشي، وتشتهر السيارة مقدمة حادة الشكل، حيث تمتلك مصابيح أمامية ذات شكل حاد، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، و2 مصابيح ضباب أمامية.

رينو لوجان موديل 2013 

سعر السيارة رينو لوجان موديل 2013 

ظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2013  للبيع على الانترنت، عن طريق احدث الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر 290 ألف جنيه. 

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