بكلمات مؤثرة .. كيف نعى ولي العهد الأردني والد زوجته الأميرة رجوة؟

نعى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مساء اليوم الأحد، والد زوجته الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، كتب الأمير الحسين، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين".

وأضاف: "ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان".

وكان الديوان الملكي الأردني، قد نعى ببالغ الحزن والأسى، اليوم الأحد، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

وقال التلفزيون الأردني إنه بأمر من الملك الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يعلن الديوان المبكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري.

و خالد آل سيف، والد رجوة آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وهو من أبرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية.

ولد عام 1942، وهو رجل أعمال سعودي، درس في الجامعة الأمريكية بلبنان، وتخصص في دراسة الهندسة المدنية بعد تخرجه من الجامعة