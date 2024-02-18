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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: إسرائيل الأكثر تضررا حال استمرار العدوان على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال دكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، أن  هناك نوعا من التوازن النسبي بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني دفع إلى وجود مفاوضات بين طرفيه.

أضاف خلال حواره عبر برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي،أن  الولايات المتحدة تنصح إسرائيل ولا تضغط عليها، مشيرا إلى أن نتنياهو يسعى أن تقدم حماس تنازلات، والمقاومة الفلسطينية لن تتراجع بعد كل تلك التضحيات.

لفت إلى أن هناك انقسام بين النخبة السياسية والعسكرية في إسرائيل، ونتنياهو محاط بمن هم أكثر تطرفًا منه.

أوضح أن إسرائيل ستكون الطرف الأكثر تضررًا حال استمرارها في العدوان، مشيرا إلى أن هناك تغير في الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية وتحول ملحوظ بالرأي العام الأمريكي لصالح الفلسطينيين.

عن موقف مصر من التهجير قال يوسف أنه واضح منذ اللحظة الأولى، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل كان هناك قادة غربيين بدأوا في تبني الموقف المصري رغم تعاطفهم مع إسرائيل في البداية.

واختتم أن موقف مصر يتعرض لحملة ضارية والهدف منه إضعاف الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية، لذلك من الضروري أن يتسلح الرأي العام المصري بـ "الوعي".

 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حماس المقاومة الفلسطينية القضية الفلسطينية

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