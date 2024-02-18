المنطقة ستشتعل| جيش الاحتلال والشاباك يحذران من منع المصلين عن المسجد الأقصى في رمضان

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال والشاباك حذرا من اشتعال المنطقة نتيجة القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وذكرت القناة الـ13 أن نتنياهو وافق على ما تقدم به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

يأتي ذلك فيما أوردت صحيفة هآرتس العبرية بأن المحكمة العليا في الاحتلال رفضت التماسًا رابعًا لعائلات أسرى فلسطينيين من قطاع غزة طالبوا فيه بالحصول على معلومات حول أقاربهم المعتقلين.