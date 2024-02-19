عقد اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون بين طحالب أكاديمي ومشروع «سفراء الأزهر» ورشة عن "الإيموشن جرافيك" قدمها أنس صبحي - عضو فريق أكاديمية طحالب، لعدد من طلاب جامعة الأزهر، وتأتي هذه الورشة في إطار صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بنجاح.

"الإيموشن جرافيك" ورشة لسفراء الأزهر بمقر منظمة الخريجين

أوضح صبحي خلال الورشة أهمية تعلم كيفية نشر رسالة واضحة وجذابة للجمهور وذلك من خلال الموشن جرافيك التي تعنى باستخدام تأثيرات الحركة والرسوم الجذابة لمحتوى ما، كما بين أنه من خلال تعلم مهارات عدة في هذا المجال يمكنك إيصال فكرة معينة بشكل أكثر قوة وفهمًا، سواء كانت الفكرة هي الترويج لمنتج جديد أو لخدمة، فضلا عن أن الموشن جرافيك يعطي مساحة جيدة لمستخدمه تحظى بالمرونة والإبداع لتوصيل الرسالة بطريقة تجذب وتلفت الانتباه.

قام المحاضر بشرح ما هو الموشن جرافيك، والبرامج التي يحتاجها المتعامل في هذا الصدد لإنتاج محتوى مصور متحرك لإيصال الفكرة، وما هي المهارات الذاتية التي يجب أن تتوافر خلال مراحل إنتاج المحتوى بالايموشن جرافيك كمهارات إيجاد الفكرة الجيدة وكتابة الاسكريبت والتعليق الصوتي للنص، ثم بين كيفية توظيف هذه الملكات للتعامل في سوق العمل.

انطلاق دورة "أنظمة التحكم في منظومة الري" بمركز الشيخ زايد

فيما أطلقت، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع «سفراء الأزهر»، دورة تدريبية بعنوان "أنظمة التحكم المستخدمة في منظومة الري ومتطلبات سوق العمل"، يحاضر بها نخبة من المتخصصين في مجال الري، وتعقد لمدة أربعة أيام، لعدد ١٣٠ طالبا، بمقر الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

أكد أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال افتتاح الدورة، حرص المنظمة على تفعيل دور الشباب المجتمعي وصقل خبراتهم في كافة المجالات العملية والحياتية وهذا ما يسعى له مشروع «سفراء الأزهر» من تمكين الشباب من أدواته وتسليحه بالعلم على أيدي متخصصين وعلماء في شتى أنواع العلوم حتى يتسنى للطاقات الشبابية العمل باحتراف في سوق العمل بعد التخرج، وكل ذلك يأتي إيمانا من المنظمة والقائمين عليها بضرورة العمل على بناء الشباب وملء فراغهم حتى لا يكون هناك مجال لاستقطابهم لنشر أفكار مغلوطة أو منحرفة؛ لأن أساس الإرهاب والغلو التطرف الفكري، وأساس التطرف الفكري الفراغ الذهني وإغفال الطاقات الإيجابية، ومن ثم الوقوع فى شراك وبراثن الجماعات المتطرفة.

من جانبه قدم أ.د/ سمير حافظ - عميد كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، جزيل شكره وعظيم امتنانه للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والقائمين عليها؛ لما تقوم به من جهد كبير في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال البرامج المتخصصة التي تقدمها لهم.

كما أوضح م/ حسن الحسيني - المدير الإقليمي لشركة أزود في مصر، كيفية إدارة المُزارع للموارد المائية باستخدام تقنيات تكنولوجيا الري، والتي تقدمها منتجات شركة أزود العالمية التي تعمل علي تطوير منظومة الري واستخدام المياه، التي بدورها تعمل على توفير المياه.



وتناول المُحاضر أساليب الري في مجال اللاندسكيب والمجال الزراعي والتحديات التي تواجه كلا المجالين وجميع الحلول التي تقدمها أزود لتطوير منظومة الري والزراعة.

حضر افتتاح الدورة كل من: أ.د/ سمير حافظ - عميد كلية الهندسة الزراعية، أ.د/ محمد شيتوي - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د/ علاء الدين علي المسيري - رئيس قسم هندسة نظم المياه والري، أ.د فتحي إبراهيم زبادي - رئيس قسم هندسة نظم المياه والري السابق، أ.د/ أحمد صلاح - منسق مشروع «سفراء الأزهر» بالكلية، أ.د/ مصطفي فايد - الأستاذ المساعد بقسم هندسة نظم المياه والري، كما حضر عن الشركة المصرية، وكيل أزود في مصر: م/ محمد خالد - مسئول الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع بالشركة المصرية للتوريدات، م/ عبدالله أشرف - مسئول التطوير بالشركة المصرية للتوريدات.