عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الإسماعيلي: قدمنا مستوى مميزا أمام الزمالك.. وكرة الجزيري «الأصعب»

صدى البلد

أكد أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن ظهوره بهذا الشكل أمام الزمالك، جاء بتوفيق من الله وفريقه قدم مستوى مميزا.

وتابع عبدالمنعم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كرة سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، كانت أصعب لعبة في اللقاء، وما ميزني في اللعبة هو سرعة رد فعلي".

وأضاف أحمد عادل عبدالمنعم: "لا بد من توجيه الشكر إلى إيهاب جلال المدير الفني والجهاز الفني، على كل ما يقدموه رغم الظروف الصعبة التي نعيشها سواء من وقف قيد أو اللعب بعناصر شبابية، والجميع يعمل فوق طاقته".

واستطرد: "إيهاب جلال كل حديثه مع اللاعبين هو أننا سنحصل على مركز متقدم، وعدم الدخول في أزمات المواسم الماضية، والفوز أمام سيراميكا كليوباترا كان دافعا لنا".

وقال: "أبارك إلى عبدالرحمن مجدي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ولست حزين على عدم حصولي على الجائزة رغم أنني كنت أتمنى الحصول عليها ولكنها مجرد مكافئه وهو يستحقها وقام بمنحني الجائزة بعد الحصول عليها ولكني رفضت وهو يستحقها أيضًا".

وعن الحضور الجماهيري الكثيف خلف الفريق قال: "جمهورنا بيهد الحجر، والإسماعيلية تتنفس الكرة، ووجودهم مهم لنا، وهو روحنا داخل الملعب، وأشكرهم على مؤازرتنا".

واختتم حارس مرمى الإسماعيلي: "أتمنى من الجمهور أن يستمر في دعمنا، خاصةً أن الفريق يضم عناصر شبابية، وسنعمل على تحقيق مركز متقدم في الدوري المصري".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

ترشيحاتنا

رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات: ارتفاع الأسعار بنسبة 35% لهذا السبب

10 آلاف جنيه في الطن.. ارتفاع أسعار السكر منذ بداية الشهر الجاري

فرصة للراغبين في الالتحاق.. "التنظيم والإدارة" يعلن موعد امتحان وظائف التعليم العالي

دعاء بعد صلاة الفجر للنجاة من النار.. 3 كلمات كررها 7 مرات

حارس الإسماعيلي: قدمنا مستوى مميزا أمام الزمالك.. وكرة الجزيري «الأصعب»

تحذير عاجل من ميتا لمستخدمي آيفون وأندرويد وأجهزة ويندوز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخدعة.. أمريكي يحصل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز| كيف فعلها؟

شاهد.. لحظة سقوط فنانة عالمية شهيرة على خشبة المسرح.. فيديو

صلة قرابة بين زوجة أحد ضحايا تيتان وضحيتين من ركاب تيتانيك.. تفاصيل

ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ