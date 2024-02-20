لم تكتف بالإدانة.. إجراء جديد من فرنسا ضد روسيا بعد وفاة نافالني

تعتزم فرنسا استدعاء السفير الروسي في باريس بعد وفاة زعيم المعارضة الروسي المسجون، أليكسي نافالني، بحسب بتعليقات وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن خلال رحلة في الأرجنتين.

ونقلت ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية عن سيجورن، قوله: "لقد طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم في عام 1830".

وفي يوم الاثنين، استدعت ألمانيا أيضا السفير الروسي في برلين بسبب وفاة نافالني.

وقالت دائرة السجن إن نافالني، البالغ من العمر 47 عاما، توفي فجأة يوم الجمعة بعد نزهة في مستعمرة "الذئب القطبي" فوق الدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة عقود.

وتقول الدول الغربية وأنصار نافالني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن وفاة نافالني؛ بينما نفى الكرملين تورطه وقال إن الادعاءات الغربية بأن بوتين مسؤول عن ذلك غير مقبولة.