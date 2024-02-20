وفد كنسي من مطرانية بني سويف يزور مرضي قطاع غزة بالمستشفى الجامعي

قام القس ارميا عبده مسؤول لجنة الحوادث والأزمات بايبارشية بني سويف يرافقه تاسوني اماليا مديرة حضانة براعم دير بنات مريم بزيارة عدد من المرضى من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة والذين يعالجون بقسم الاورام بالمستشفى الجامعي ببني سويف وقدم الوفد الكنيسي الورود للأشقاء الفلسطينيين متمنيين لهم الشفاء العاجل وانتهاء الأزمة والعودة إلى منازلهم.



أكد القس ارميا عبده أن الزيارة جاءت بتوجيه من نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال أسقف بني سويف للاطمئنان عليهم وتأكيد تضامن كافة أفراد الشعب المصري مع قضيتهم التي توليها الدولة اهتماما كبيرا على أعلى المستويات والشد من ازرهم حتي تجاوز المحنة.

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