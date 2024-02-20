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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش نتائج 26 زيارة لمتابعة منظومة العمل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل 
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري،عرضه الأستاذ أحمد محمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير  الجاري،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

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وتبين من التقرير أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 26من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع زيارتين لمشروعات تابعة للمحافظة " تحسين خدمة الطرق  ومركز علوم الحاسب الآلي"و8 زيارات للوحدات المحلية والمجالس القروية،و 13 زيارة للوحدات الصحية والمستشفيات المركزية ودواوين المديرية والإدارات الصحية ومراكز الرعاية ،و3 زيارات لمديريات (الطرق والنقل ، العمل ، التضامن الاجتماعي )،حيث تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات فيما يتعلق بغياب بعض العاملين وترك عمل ، والحاجة إلى تكثيف المرور  والمتابعة  لسير ومنظومة العمل بتلك الإدارات والجهات. 

 

حيث كلف المحافظ "د.محمد هاني غنيم " مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في  :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم  اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب لتلافي تلك الملاحظات والسلبيات. 

 

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