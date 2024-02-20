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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتلافي الملاحظات المرصودة من لجان متابعة الوحدة الصحية بقرية الحمام

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية،لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات     

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جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه الأستاذ أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، حيث تم المرور على الوحدة الصحية لقرية الحمام التابعة لإدارة ناصر الصحية، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة

وخلال قيام اللجنة بالمرور على أقسام : الاستقبال،العيادة الخارجية، الأسنان، الصيدلة ، تنظيم الأسرة ، الرعاية الأساسية، التطعيمات ، المعمل ، غرفة التعقيم ، المواليد والوفيات،تم رصد وتسجيل  بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل ،والتي شملت  بعض حالات الغياب،واحتياج عيادة الأسنان لمستلزمات حشو ،وغرفة التعقيم لجهاز ورول تبكيت،فيما تم التأكد من توافر كافة وسائل تنظيم الأسرة  والتطعيمات، وعمل كافة أجهزة المعمل وتوافر المحاليل وتوافر أدوية الطوارئ والأمصال  

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير بعض المستلزمات بعيادة الأسنان، وقسم التعقيم، والتحقيق مع حالات الغياب  "بدون سند قانوني" التي تم رصدها، بالإضافة إلى تكثيف التفتيش والمرور على الوحدات الصحية بكافة أرجاء المحافظة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بجامعة بني سويف جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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