عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُكرم وكيل وزارة التعليم لانتهاء فترة عمله

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

كرًم  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمناسبة انتهاء عمله بالمحافظة،حيث أهداه  درع المحافظة تقديرا لجهوده في الدفع بجهود الدولة في مجال التعليم خلال فترة توليه مسئولية القطاع بالمحافظة، متنميا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته العملية.

من جهته أعرب " عبد التواب" عن شكره وتقديره للفتة الطيبة من المحافظ " د. محمد هاني غنيم"، بتكريمه وإهدائه درع المحافظة، معبراً عن بالغ تقديره لأعضاء لجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون والتناغم بين كافة مكوناته، موجها الشكر لمحافظ بني سويف   لدعمه له خلال فترة عمله والجهود المبذولة في سبيل تحسين منظومة التعليم وايجاد حلول وبدائل للمشكلات التي تواجه القطاع

كما عقد  محافظ بني سويف لقاءاً بحضور وكيل الوزارة السابق " أ. محمد عبد التواب"ووكيل الوزارة المُكلف" أ. هاني عنتر"، ناقش خلاله عدداً من الملفات المتعلقة بالقطاع  تضمنت : سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني  وتكثيف المتابعة والمرور على المدارس لتحقيق الانضباط، والإشراف على المبادرات والمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالتعليم،وكذا بحث استعدادات  مشاركة المديرية في فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس المقبل وغيرها من الموضوعات والملفات.

من جهته أكد  وكيل الوزارة "المُكلف" أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل داخل قطاع التعليم  بالمحافظة ،مثمناً الجهود التي قام بها وكيل الوزارة السابق "أ.محمد عبد التواب"خلال فترة توليه ملف التعليم، وأن يستثمر مما حققته المنظومة خلال الفترة الماضية لاستكمال  مسيرة  التطوير والنهوض بالقطاع، وذلك  تحت إشراف ومتابعة المحافظ " د.محمد هاني غنيم".

وشدد محافظ بني سويف،على أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات منظومة التعليم بكافة عناصرها ومكوناتها، مشيراً إلى أن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة التكامل والتناغم بين  كافة  الجهات ذات الصلة فى كل القطاعات،وفى مقدمتها العملية التعليمية التى تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى الفترة الحالية وفق رؤية مصر 2030، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية عمل المؤسسات بروح الفريق الواحد والتكامل فيما بينها من أجل الصالح العام والدفع بجهود التنمية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بني سويف ت بداية الفصل الدراسي الثاني غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة التربية وزارة التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعل منظومة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قرار عاجل بشأن المتهمين بق.تل مسئول عسكري يمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

نيبينزيا: روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

فتاة الـ تيك توك.. خروج حنين حسام من السجن.. تفاصيل

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

مسئولون أمريكيون: نتنياهو يماطل بالحرب للإبقاء على أنفاسه السياسية

السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن نشاط الشركات المشاركة في إيجبس 2024

نيران كثيفة.. غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة الغازية في جنوب لبنان |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتخيل.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

فيديو

أول تعليق من إسلام حافظ على شائعة وفاته| خاص

نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ