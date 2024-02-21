عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد الاجتماع التحضيري الأول للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني

الاجتماع التحضيري
الاجتماع التحضيري

عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التحضيري الأول " للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني"، وذلك لمناقشة كافة التحضيرات والموضوعات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالتحضير لهذه الدورة والمزمع عقدها على مدار يومين في منتصف عام 2024 في طوكيو / اليابان.

 

وشارك في أعمال هذا الاجتماع ممثلو كل من: قطاع الشؤون الاقتصادية – مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، قطاع الشؤون السياسية الدولية – مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الاسيوي، ومن الجانب الياباني كلاً من: ممثلي وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، هيئة التعاون الدولي الياباني JETRO، بالإضافة إلى عدد من ممثلي سفارة اليابان بالقاهرة.

 

جدير بالإشارة بأن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني من انجح منتديات التعاون التي عقدتها الأمانة العامة نظراً لما تمثله اليابان من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وتولي الدول العربية اهتماماً كبيراً بالتعاون مع اليابان لما لديها من خبرات ، ريادة وامكانيات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي هذا الشأن عقدت أربعة دورات من المنتدى في السابق ( 2009 في اليابان – 2010 في تونس – 2013 في اليابان – 2016 في المملكة المغربية ) بالإضافة الى عقد دورة مبسطة من المنتدى عام 2019 بالقاهرة ، بالإضافة الى عقد سلسلة من جلسات الRoundtable بين جامعة الدول العربية والجانب الياباني وUNDP حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كما تضمن البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الاشارة الى التطلع الى عقد الدورة الخامسة لهذا المنتدى في اليابان خلال العام الجاري.

 

وتم التأكيد خلال أعمال الاجتماع على أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين الطرفين لضمان نجاح فعاليات المنتدى والذي يعقد بعد توقف دام لفترة طويلة، متطلعين الى الوصول للنتائج المرجوة والتي من شأنها دعم وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي الياباني وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تم خلال هذا الاجتماع مناقشة التصورات الخاصة بالزيارة الرسمية المقترح أن يقوم بها معالي الامين العام إلى طوكيو خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي.

 

يذكر أن حجم التبادل التجاري العربي الياباني خلال العام 2022 بلغ نحو 114 مليار دولار، كما تصنف اليابان ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة كبيرة في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات، كما تعد وسائل النقل، الحديد، والأجهزة الالكترونية أهم صادرات اليابان للدول العربية.

الشؤون السياسية الشؤون الاقتصادية السياسية الدولية المنتدى الاقتصادي العربي المنتدى الاقتصادي قطاع الشؤون الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

حكم العودة.. شاهد المندوه فى مجلس الدولة لتسلم الصيغة التنفيذية أمينا لصندوق الزمالك

خطة مصرية طموحة لرفع صادرات التمور إلى 500 مليون دولار سنويًا

الخارجية: مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز

أزمة بالزمالك بين الحارسين «عواد» و«صبحي» تؤجّل قرار تجديد الأول

شيخ الأزهر: أتألم من تطبيع واعتياد مشاهد قتـ.ـل الشهداء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

فيديو

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ