بوريل يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بالذخيرة

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعضاء الكتلة إلى بذل كل ما في وسعهم لتزويد أوكرانيا بالذخيرة.

وكتب بوريل عن ذلك في رسالة إلى وزراء الخارجية ووزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي في الرسالة إلى أنه من الصعب على الجيش الأوكراني مواجهة روسيا، لأنه يفتقر إلى الذخيرة، ودعا الدول إلى دعم أوكرانيا بأي وسيلة ممكنة، بما في ذلك “التعمق أكثر في مخزونكم، حيثما أمكن ذلك؛ تقديم الطلبات عن طريق الشراء بنفسك أو - ويفضل - بالاشتراك مع الصناعة الأوروبية؛ شراء الذخيرة المتوفرة في السوق على الفور؛ أو تمويل الصناعة الأوكرانية”.

وتابع "معاً، أعتقد أننا قادرون على إحداث فرق ــ بالنسبة لأوكرانيا وأمن أوروبا ــ ولكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، والوقت هو الجوهر".

ودعا بوريل دول الاتحاد الأوروبي إلى الكشف عن معلومات حول ما تفعله بشكل ثنائي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن يوم الخميس عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 247.4 مليون دولار لأوكرانيا.