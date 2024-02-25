متحدث «فتح» يكشف إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط لتمثيل السلطة الفلسطينية

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، إن الحديث عن حكومة تكنوقراط، مطروح، وقابل للنقاش، ومطلب مُلح؛ لتكون هذه الحكومة مستصاغة دوليا لجلب المساعدات، ولإعادة إعمار غزة، والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف نزال، في مداخلة عبر “زووم” لبرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”، أن دعوة حماس للدخول تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، هي دعوة لوحدة الصف، ولتقرير المصير، وليكون قرار السلم والحرب موحدا، وليكون القرار فلسطيني بحت.

وأشار إلى أن المفاوضات الحالية تهدف إلى إطلاق سراح 40 إسرائيليا في مقابل بضع مئات من الفلسطينيين، وعودة الأمور إلى ما قبل 7 أكتوبر، ولكن نتنياهو يرى أن مصلحته الشخصية ومصلحة إسرائيل إطالة أمد الحرب واستمرارها وتنفيذ خطته الإجرامية من معاقبة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم في غزة والضفة الغربية.