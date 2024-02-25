"أنقذوا الأطفال في فلسطين" تناشد بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لتيسير إدخال المساعدات

طالب مدير منظمة «أنقذوا الأطفال في فلسطين» جيسون لي، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لتيسير إدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأبرياء في القطاع.

وأكد «جيسون لي»، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنظمة تبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات إلى غزة ويجب العمل على حماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال مدير منظمة «أنقذوا الأطفال في فلسطين»: «لا نستطيع أن نواصل عملنا، بسبب القصف المستمر على قطاع غزة، مؤكدا أن كل شخص بالقطاع يواجه خطر المجاعة والاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسية التجويع بحق الشعب الفلسطيني.

أنقذوا الأطفال في فلسطين

وأشار مدير منظمة «أنقذوا الأطفال في فلسطين» إلى أن هناك 1.3 مليون فلسطيني في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة نصفهم من الأطفال وليس لديهم مأوى.