الأونروا: الوضع بقطاع غزة لا يمكن وصفه.. والمجاعة تلوح في الأفق

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب إعلام وكالة الأونروا، إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور يومًا بعد يوم، والمجاعة تلوح في الأفق.

وأضافت "حمدان"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقصا حادا في منطقة شمال ووسط قطاع غزة، في المواد الطبية والغذائية، مشيرة إلى أن الأطفال لا يحصلون على الكمية المناسبة من الطعام.

وأوضحت أن شح المساعدات الإنسانية من الأمور التي تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني، خاصة في شمال قطاع غزة، والذي يتعرض لمجاعة حقيقية.

وأشارت إلى أن الوضع بشكل عام صعب ولا يمكن وصفه، مؤكدة أن الأمراض باتت تنتشر بين الأطفال وكبار السن، إضافة إلى نقص كبير في مياه الشرب النظيفة.