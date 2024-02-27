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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تواصل لقاءاتها التوعوية بالمنيا لتعزيز المواطنة ونبذ التطرف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتوالى الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدم ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة ونبذ التطرف، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقرى محافظة المنيا، بالتعاون مع المحافظة ووزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والوحدات المحلية.

وشهدت قرية الناصرية ببني مزار، الاثنين، عددا من الفعاليات المتنوعة قدمها بيت ثقافة بني مزار، وشهدها مركز شباب القرية، بدأت بفقرة إنشاد ديني للطالبة ذكرى محمد ثم فقرة غناء أناشيد وطنية.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، عقد لقاء تثقيفي عن المواطنة تحدثت به د. هويدا حمادة -باحثة في القانون، عن مدى ارتباط المواطن ببلده مهما ذهب لمكان آخر، وتحدثت عن المشاركة الإيجابية لأبناء الوطن في تنميته ومراعاة الحقوق والواجبات.

 كما شرحت فكرة المواطنة وكيف تحول  الإنسان لمواطن إيجابي عبر أداء واجباتها، مشيرة أن من مقوماتها ضرورة توفر فرص متكاملة للجميع، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية المحافظة على ممتلكات الغير.

وتحدث كريم محمد من إدارة التخطيط الاستراتيجي بالإدارة التعليمية عن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، مؤكدا أنه لا فرق بين أبناء الوطن إلا بعملهم، كما تطرق لأهمية المشاركة المجتمعية فى التنمية وإتاحة الفرصة للشباب للابتكار لأنهم أمل مصر.


من جهته رحب مدير مركز شباب الناصرية بالحضور موضحا دور الشباب والرياضة بالتعاون مع جميع الجهات وخصوصا الثقافة في إيصال الفكر المستنير للجميع وبطرق بسيطة لتعزيز القيم ونبذ الأفكار المتطرفة.

أعقب ذلك ورشة فنية لمسئولي نادى المرأة بقصر ثقافة المنيا لتنفيذ عدة منتجات وأشغال يدوية متنوعة، وفي الختام قدمت فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقصر ثقافة المنيا فقرات غنائية راقصة تدريب الفنان يحيى عبد العليم.

وتقدم هيئة قصور الثقافة أنشطة أسبوعية بقرى محافظة المنيا، دعما للمواطنة وقبول الآخر، وضمن برامج التوعية والعدالة الثقافية لوزارة الثقافة، وتتنوع الفعاليات بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والندوات الثقافية والعروض الفنية وورش اكتشاف الموهوبين، وتلقى الفعاليات إقبالا غفيرا من أبناء القرى المستهدفة.

الفعاليات الثقافية والفنية ممارسات المواطنة ونبذ التطرف نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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