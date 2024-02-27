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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 15عاما لمتهم بتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية  بالسجن 15 سنة لسائق تهمة التزوير في محررين رسميين "رخصة تسير سيارة وتوكيل بيع " بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.


وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "رضوان س س" 42  سنة سائق الى محكمة الجنايات انه في تاريخ سابق على الواقعة هو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين وهما رخصة تسيير السيارة رقم س ف ب 5795 والمنسوب صدورها إلى وحدة مرور العجمي بالإدارة العامة لمرور الإسكندرية، وتوكيل البيع رقم 212 حرف "و" لسنه 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المنتزه أول بالإسكندرية، وذلك بأن اتفق مع المجهول على اصطناعهما وامده بالبيانات اللإزمة فقام المجهول باصطناعهما على غرار الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق، وتلك المساعدة.


أضاف  أمر الإحالة أنه قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاصين بمكتب توثيق المنتزه أول بالإسكندرية ووحدة مرور العجمي بالإدارة العامة لمرور الإسكندرية وإمضاء موظفي تلك الجهات بأن أصطنع الأختام على غرار الصحيحة وقلد التوقيعات واستعملها بأن مهر بها المستندات المزورة موضوع الاتهام الأول، و أستعمل المحررات المزورة محل الإتهام الأول فيما زورا من اجله مع علمه بذلك، بأن قدمهما للمجني عليه "حسن ا ح " تمهيداً لإرتكاب الجريمة محل الإتهام الأخير، و توصل للإستيلاء على المبلغ المالي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه "حسن ا ح " وكان ذلك بإستعمال طرق احتيالية بأن أوهمه بملكيته للسيارة المضبوطة دون حظر بيع وقدم له المستندات المزورة محل الإتهام الأول فباعه السيارة محل الواقعة نظير المبلغ المستولي عليه فتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من الإستيلاء كم أرعى منه على المبلغ المالي على النحو المبين بالتحقيقات.

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