أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق جاهزية محمد عبد المنعم لمباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر بالأهلي : محمد عبد المنعم جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة يانج أفريكانز".

واصل النادي الاهلي تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة في الدوري الممتاز أمس، الثلاثاء.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة يانج أفريكانز.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي.