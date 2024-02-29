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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| الجامعة البريطانية في مصر تشارك بمعرض «إيديوجيت».. دمج 146 ألف طالب من الـ«قادرون باختلاف» بالمدارس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بإشراف «الفاو»| زراعة عين شمس تنظم مؤتمرًا حول «التنمية المستدامة للحياة البرية»
تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس بالاشتراك مع نموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس الذى يعمل تحت الإشراف الفنى لمنظمة الأغذية والزراعة بمصر (الفاو) مؤتمرا علميا بعنوان "التنمية المستدامة للحياة البرية" يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 

آداب القاهرة تصدر تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة
أصدرت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، آخر موعد لتلقى أى مشكلة تتعلق بالتسجيل غدا الخميس 29 فبراير حيث سيتم غلق لينك مشاكل التسجيل الساعة 3 عصرًا، وسوف يتم التعامل مع جميع المشاكل بحد أقصى يوم السبت 2/3 الساعة 12 مساء، وعلى جميع الطلاب مراجعة جداولهم بعد هذا الموعد للتأكد من المقررات التى تم تسجيلها.
https://forms.gle/vJMEzV2UJYNs2uQu6

جامعة القاهرة: المعرض السنوي للكتاب يشهد مشاركة عدد من دور النشر الحكومية والخاصة
انطلقت فعاليات المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة، والذي يُقام خلال الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس بمقر المكتبة المركزية الجديدة.

الجامعة البريطانية في مصر تشارك بمعرض «إيديوجيت»
شاركت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، في فعاليات معرض وملتقى إيديوجيتEDU GATE” 2024، الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته الـ 14، والمقام تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استمرت فعالياته في الفترة من 25 وحتى  27 فبراير الجاري، بأحد فنادق القاهرة.

جامعة حلوان تكشف تفاصيل مشروعات فازت بتمويل من صندوق البحث العلمي
أعلنت الجامعة دعمها للمشروعات الممولة من صندوق البحث العلمي بالجامعة، و قدم صندوق البحث العلمي السبق فى التمويل حيث طرح (300000 جنيه) لتمويل مشاريع النانو تكنولوجي، وتمويل مشاريع طلبة (الليسانس - والبكالوريوس ) بقيمة (60000)

التعليم تدعم ذوي الهمم|دمج 146 ألف طالب من “القادرون بإختلاف” بالمدارس.. تضمين لغة الإشارة بالمناهج.. والتعاقد مع 54 معلما من ذوي الإعاقة
انطلقت اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 فعاليات النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

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