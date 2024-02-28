بإشراف «الفاو»| زراعة عين شمس تنظم مؤتمرًا حول «التنمية المستدامة للحياة البرية»

تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس بالاشتراك مع نموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس الذى يعمل تحت الإشراف الفنى لمنظمة الأغذية والزراعة بمصر (الفاو) مؤتمرا علميا بعنوان "التنمية المستدامة للحياة البرية" يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 ، وذلك برئاسة الدكتورة ثناء النوبى – عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس منسق عام المؤتمر الدكتورة نجلاء محمد عبيد – مدير عام البرامج الجديدة والمشرفة الأكاديمية لنموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس والدكتورة هبة نور الدين المشرف على الأنشطة الطلابية وممثله عن نموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس والدكتورة دينا أحمد منسق المؤتمر، والطالبة سلمى عصام فؤاد رئيسه النموذج بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثامنة والستون فى يوم 20 ديسمبر عام 2013 اعلان يوم الثالث من شهر مارس يوما لاعتماد معاهده التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات البريه المهددة بالانقراض وهو نفس اليوم الذى تم اعتماده كاليوم العالمى للحياة البريه و يوافق أيضا هذا التاريخ يوم توقيع اتفاقيه التجارة الدولية فى الانواع المهددة بالانقراض فى الحيوانات والنباتات البريه "منوها انه تم عقد الفعاليات "اون لاين".

جدير بالذكر أن الثالث من شهر مارس قد تم اعتماده مسبقًا على أن يكون اليوم العالمى للأحياء البريه وفقا للقرار المعتمد فى الإجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف فى إتفاقيه التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البريه المهددة بالإنقاض المعقود فى بانكوك من الثالث إلى الرابع عشر من شهر مارس من عام 2013 ولاسيما قرار 16/1 الذى أعلن الثالث من مارس يومًا عالميًا للأحياء البريه بهدف الاحتفال بما يزخر به العالم من حيوانات و نباتات بريه والتوعية بهم.

وتدور محاور المؤتمر حول الحياة البرية و الاستدامة

- الفصائل النادرة المكتشفة حديثاً و اهم المحميات في مصر و كيفيه المحافظة علي الحياه البرية.

- دوره الحياه في الطبيعة و تاريخها من اول الوجود حتي الآن و كيفيه عمل تنميه مستدامه لها .

- دور النباتات في التوازن البيئي و الأنواع المهددة بالانقراض و دور المحميات في الحفاظ عليها.

- قصه نجاح حمايه الحياه البريه زي محميه وادي الحيتان و دور وزاره البيئة في حمايتها.

- التنمية المستدامة للحياة البرية و المحميات و تأثيرات الهجرة للكائنات البرية علي الأتزان البيئي.

- مناطق الأحياء البرية علي وجه الارض و كيفيه المحافظة عليها و حمايتها و تنميتها.

- حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

- الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة، وكيفية المحافظة على التنوع البيولوجي.

- التوعية البيئية ودور المجتمع في المحافظة على الحياة البرية .

- أهمية نشر الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الحياة البرية.

- التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

- كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع المحافظة على الموارد ١٢-الطبيعية وعدم الإضرار

بالبيئة.

- أثار تغير المناخ على الحياة البرية.

- مخلفات الحروب و أثرها علي الحياه البريه و كيفيه معالجه اثرها

- طرق صون الحياة البرية (محميات الطبيعية- التشريعات الوطنية- برامج الرصد والصون – تنفيذ وتطبيق قوانين حماية الحياه البرية – الإستخدام المستدام للحياة البرية- إعادة تأهيل الحياة البرية- برامج التوعية ).

- الحفاظ على جميع أشكال الحياه البريه كمكون من مكونات التنوع البيولوجي وزياده الوعي الثقافي لحمايه الحياه البريه من التدهور .

- ضمان الإستخدام المستدام للموارد والإهتمام بمكافحه جرائم الحياه البريه التي لها آثار إقتصادية وبيئية واجتماعية واسعه النطاق .

- إذكاء الوعي الإجتماعي بمدى أهميه الحيوانات و النباتات البريه.

- تنوع الكائنات البرية في مصر والتشريعات الوطنية التي تنظم استخداماتها والتعامل معها والأنواع المحمية وآليات الحماية .

- الإتفاقات الدولية المعنية بالحفاظ علي الكائنات الحية والإستخدامات غير المستدامة للحياة البرية وصور من جرائم الحياه البرية والتجارة غير الشرعية .

- التهديدات التي تواجه الحياة البرية من ( تلوث – إخفاء الموئل – تدهور الموائل الطبيعية للكائنات البرية – الإستخدام غير المستديم للموارد الطبيعية والإفراط في هذا الإستخدام- انتشار انواع من الكائنات الحية الغازية – التغيرات المناخية ومدي تأثيرها علي تدهور وانقراض الأنواع الكائنات الحية سواء نباتية حيوانية وحشرية وغيرها من الكائنات البرية والدور الهام التي تقوم بيه العوائل الطبيعية في تخفيف أثار التغيرات المناخية وذلك عن طريق عزل الكربون باحتيازيه وتخزينه في الكتلة الحيوية.

- تأثير الإستخدام المفرط للمضادات الحيوية والإستخدام غير السليم بدون وعي طبي للمضادات الحيوية وما ينجم عنه من حدوث طفرات جينية قد تؤدي إلي ظهور أمراض جديدة لم تكن معروفة وكيف يمكن لنا حماية الحيوانات البرية من خطر الأمراض الجديدة .

وكان قد نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس ممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث ندوة عن "بنك المعرفة المصري ودورة في تعزيز البحوث العلمية"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل متولي عميد الكلية ، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث وتنسيق الدكتور أحمد السداوي مدير وحدة خدمات الباحثين، والدكتور بهاء ابراهيم رئيس لجنة التدريب وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة،

حاضر الندوة الدكتور أحمد حمدي مسئول التدريب في بنك المعرفة، أ. وليد علي منسق التسويق والتدريب ببنك المعرفة.

وبدأ الدكتور أحمد حمدي بمقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري والذي يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم تقدم مصادرا غير محدودة وحصريا للمصريين، فهي مبادرة أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال العيد القومي للعلم عام ٢٠١٤.ومن خلال تلك المبادرة.،بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم

و يمنح بنك المعرفة المصري كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أوفى مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية.

ثم انتقل الدكتور أحمد حمدي إلي كيفية تسجيل حساب علي بنك المعرفة المصري والخطوات اللازمة لذلك، وكذلك كيفية تصفح مصادر المعلومات المتخصصة في موضوع محدد، والتعرف على آلية الوصول لعنوان مجلة، كتاب، ورسالة جامعية محددة، والتعرف أيضا على مصادر معلومات بنك المعرفة المصري الذي يضم أربع بوابات فرعية (القراء،الأكاديمي،التعليم،الأطفال)