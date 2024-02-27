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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لإعداد بيئة دراسية صحية.. خبير يوضح أفضل أوقات المذاكرة وأطعمة يجب الابتعاد عنها

لإعداد بيئة دراسية
لإعداد بيئة دراسية صحية.. خبير يوضح أفضل أوقات المذاكرة

أكد الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، على أهمية دور الآباء في خلق بيئة مناسبة للدراسة وتحفيز الأداء الدراسي للأبناء، موضحًا أن يجب على الآباء أن يظهروا هدوءًا وسكينة أمام أبنائهم أثناء فترات المذاكرة، لان البيئة الهادئة تساعد الطلاب على التركيز والانغماس في الدراسة بفعالية.

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توفير التغذية الصحية

ونصح وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، بتوفير وجبات صحية وخفيفة قبل بدء المذاكرة، مع تجنب الأطعمة الدسمة التي تثقل المعدة وتؤثر على تركيز الطلاب، مشددًا على أهمية توفير تغذية صحية للأبناء، حيث تلعب التغذية الجيدة دورًا مهمًا في تحفيز العقل وتعزيز الأداء الدراسي.

بدء المذاكرة بعد تناول وجبة خفيفة

وأوضح الدكتور خالد أبو شنب، أن يفضل بدء المذاكرة بعد مرور ساعتين على تناول الطعام، حيث يكون الجسم قادرًا على هضم الطعام بشكل جيد وتوفير الطاقة اللازمة لتحفيز الدماغ.

عدم تناول الوجبات أثناء المذاكرة

وشدد وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، على عدم تناول الوجبات أثناء فترة المذاكرة، حيث يؤثر ذلك على توجيه الأكسجين إلى المعدة بدلًا من الدماغ مما يؤثر على الاستيعاب والتركيز.

توجيه ومساعدة الأبناء

وتابع: ويجب على الآباء توجيه ومساعدة الأبناء في فهم المواد الدراسية الصعبة وتقديم الدعم اللازم لهم في حال واجهوا صعوبات، مشدد على ضرورة تحفيز الأبناء للاستفادة من التحديات والتفوق، مشجعًا إياهم على التفكير الإيجابي واستغلال الفرص للتطوير.

التشجيع والإيجابية

وحث الآباء على تشجيع الأبناء وتعزيز روح التفاؤل والإيجابية، حيث يساهم ذلك في زيادة استعدادهم للمذاكرة والتفوق، مشيرًا إلى أن الآباء يلعبون دورًا حيويًا في تحفيز تركيز الأبناء وفهم المواد الدراسية، وتشجعهم على مشاركتهم في حل الأسئلة وتوجيههم نحو الفهم العميق.

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