تعرف على شروط التقدم لجوائز أعضاء التدريس والهيئة المعاونة بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن شروط التقدم للحصول على جوائز مسابقة أعضاء هيئة التدريس، التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث على مستوى أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية.

شروط التقدم لجوائز أعضاء هيئة التدريس

تقام تلنسابقة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب، وإشراف وتنسيق الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور حاتم ربيع أن فكرة طرح الجوائز تأتى تماشيا مع رؤية الكلية والقطاع في تحقيق التنافس الشريف من أجل تحسين جودة الأداء لدى هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ودعم البحث العلمي؛ الذى يسهم بدوره في رفع التصنيف الدولى للكلية.

شروط الترشح للجائزة

و تتمثل شروط التَّرشُّح للجائزة في:

أولًا: بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس:

-أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة عين شمس.

- أن يكون البحث منشورًا في مجلة علمية مُحَكَّمَة، وألّا يتجاوز تاريخ نشره ثلاث سنوات قبل تاريخ التقدم.

-ألا يكون البحث قد سبق له الفوز بأية جائزة.

- لا يجوز التقدُّم بأكثر من بحث واحدٍ للمتقدم.

- أن يتصف البحث بالحداثة، والأصالة، وجودة الصياغة، ووضوح الأسلوب.

- بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغات الأجنبية، يقبل البحث بأية لغة أجنبية.

ثانيًا: أعضاء الهيئة المعاونة:

شروط الجائزة:

- أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من أعضاء الهيئة المعاونة بكلية الآداب جامعة عين شمس.

- أن تكون الرسالة قد نوقشت في خلال العام الجامعي 2023 / 2024.

- ألا تكون الرسالة قد سبق لها الفوز بأية جائزة من قبل.

-أن تتصف الرسالة بالحداثة، والأصالة، وجودة الصياغة، ووضوح الأسلوب.

كما يتطلب التقديم بالجوائز توافر هذه المستتدات:

- نسخة من الرسالة.

- ثلاثة ملخصات باللغة العربية.

- تُسَلَّم المستندات في مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في موعد غايته 15/3/2024.

كما يحصل الفائزون على(شهادة تقدير + ميدالية + مكافأة مالية).

على جانب أخر استقبلت حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، اللواء دكتور سمير فرج المفكر السياسي والاستراتيجى خلال حلوله "عضوا مناقشا" بلجنة مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان : ( دور الدراما التليفزيونية في غرس الهوية الوطنية لدى الجمهور المصرى)، للباحثة رباب على نصار عبد الباقى.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم وأسرة الباحثة.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور جيهان يسرى أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة" رئيسا ومناقشا"، واللواء دكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة سابقا ، ومحافظ الأقصر الأسبق" عضوا ومناقشا" ، والدكتورة هبة شاهين أستاذ الإعلام والقائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس " مشرفا رئيسيا "، ود. راللا عبد الوهاب أستاذ الإعلام المساعد بجامعة عين شمس ، القائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا " مشرفا مشاركا ".

ومنحت لجنة المناقشة الباحثة درجة الدكتوراة في الإعلام مع مرتبة الشرف الأولى، من قسم الإعلام وقد أشادت لجنة الإشراف و الحكم برئاسة الدكتورة جيهان يسرى بموضوع الدراسة، الذي يمس واقع المجتمع المصرى ويتناول تأثير الدراما التليفزيونية في غرس قيم الهوية الوطنية، و يتواكب مع خطط الدولة ورؤيتها في تضمين الإعلام كقوة ناعمة في بث وغرس قيم الانتماء والوطنية، وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، حيث تقدم الدراسة نتائج علمية وترصد واقع حقيقي ومعاش بشكل علمي و أكاديمي ومنهجي واضح.